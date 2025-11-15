Ortaköy'deki kumpir ve midye faciasında ilk bulgular ortaya çıktı... Böcek ailesinin ölümünde korkunç şüphe: Dış müdahale mi var?

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu...

Ortaköy’de tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ailede iki küçük çocuk ve anne yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Olayın ardından satıcılara yönelik gözaltılar yapılırken, ilk incelemeler net bir sonuca ulaşamadı ve savcılık soruşturmayı derinleştirdi.

AİLEDEN ART ARDA ACI HABERLER

6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ölümünden günler sonra, anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Ailenin babası Servet Böcek’in kalbinin üç kez durduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İLK BULGULAR ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Adli Tıp Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ailenin tükettiği yiyeceklerden numuneler alarak kapsamlı inceleme başlattı. Ancak ilk değerlendirmeler, zehirlenmeye yol açabilecek kesin bir bulgu ortaya koymadı. Bu nedenle soruşturmanın seyri değişti.

‘DIŞ MÜDAHALE OLABİLİR’ İHTİMALİ MASADA

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; net bulguya ulaşılamayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmesini kararlaştırdı. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal çalışma talimatı gönderildi ve dış müdahale ihtimali de araştırılmaya başlandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ailenin yemek aldığı işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Golden Midye Tantuni’nin sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet” şüphesiyle gözaltına alındı.

Otel çalışanları, ürün tedarikçileri ve işletme sahiplerinin de aralarında olduğu birçok kişi ifadeye çağrıldı.

OTOPSİDE NETLEŞMEYEN AYRINTILAR

Anne ve iki çocuğun otopsi raporlarında dizlerde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve bazı bölgelerde kanama tespit edildi; ancak kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Bu durum soruşturmanın daha da genişletilmesine yol açtı.

AİLEDEN YÜREK BURKAN ÇAĞRI

Cenazeleri teslim almak için Adli Tıp’a gelen dede Mustafa Çelik, gözyaşları içinde yetkililerden yardım isteyerek, “Bir haftalık tatile gelmişlerdi. Üçünü de kaybettik. Bunun peşinin bırakılmamasını istiyorum. Başkalarının canı yanmasın.” dedi.

Anne ve iki çocuğun cenazeleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.

KÖYDE BÜYÜK YAS

Ailenin memleketi olan Ortakarabağ Köyü’nde derin bir üzüntü hakim. Köy muhtarı Kenan Gencer, “Genç yaşta bir aileyi kaybettik. Sorumlular cezasını bulmalı” ifadelerini kullandı.

Soruşturma, hem gıda zehirlenmesi hem de olası dış müdahale ihtimali üzerinden çok yönlü olarak sürdürülüyor.