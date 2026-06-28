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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar yükseliyor

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar yükseliyor

28.06.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar yükseliyor

İBB AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 33 derece bandına oturması beklenirken, İstanbulluları güneşli ve oldukça sıcak günler bekliyor. Serinletici haber ise Cuma günü için geldi. İşte gün gün İstanbul hava durumu...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 28 Haziran 2026 Pazar gününe ve önümüzdeki haftaya dair hava durumu verilerini yurttaşlarla paylaştı. Pazar günü için sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar çıkacağı belirtildi.

Gün içerisinde kent genelinde nem oranının yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişmesi öngörülürken, herhangi bir yağış beklenmiyor. Ayrıca deniz suyu sıcaklığının 22°C olduğu kaydedildi. 

POYRAZ AŞIRI ISINMAYI ENGELLEYECEK

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbulluları yeni haftada oldukça sıcak günler bekliyor.

Yapılan özel "DİKKAT" uyarısında, İstanbul'da yeni hafta başı itibarıyla sıcaklıkların 33°C'ler civarına yükseleceği vurgulandı. Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, bunaltıcı sıcaklara karşı rüzgar etkili olacak. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) esmesi beklenen rüzgarların aralıklarla saatte 15-45 km hızla kuvvetli şekilde etkili olacağı ifade edildi.

AKOM, bu rüzgarların sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacağını belirtse de sıcaklıkların hafta boyunca 30-33°C aralığında seyretmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

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GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un paylaştığı haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul'da beklenen gün gün sıcaklık ve yağış durumu şu şekilde:

29 Haziran Pazartesi: Havanın açık olması ve yağış olmaması bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık ise 33°C. 

30 Haziran Salı: Havanın açık olması ve yağış olmaması bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C. 

1 Temmuz Çarşamba: Havanın az bulutlu ve açık olması, yağış olmaması bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 32°C. 

2 Temmuz Perşembe: Havanın parçalı bulutlu olması ve yağış olmaması bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 32°C. 

3 Temmuz Cuma: Havanın parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. Metrekareye 2-5 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar düşüşe geçerek en düşük 21°C, en yüksek 28°C olacak. 

4 Temmuz Cumartesi: Havanın parçalı ve az bulutlu olması, yağış olmaması bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık ise 30°C.  

İlgili Konular: #İstanbul #akom

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