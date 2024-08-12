İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı: Kule ile pilotun konuşmasına yansıdı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:18

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:18

Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 1 milyon leyleğin İstanbul üzerinden sıcak ülkelere gidecek olması nedeniyle pilotlar leylek sürüleriyle karşılaşıyor.

Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için pilotlar gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine bildiriyor.

Yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi. Bugün de pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili görevlilere bilgilendirmede bulundu. Kontrolörlerin leylek sürüleriyle ilgili diğer pilotlara bilgi vermesi telsiz kayıtlarına yansıdı.

Leylek sürüsüne denk gelinmesi sonrası, ”Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır” sözleri duyulurken, bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, “Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feet’lerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize” sözleri kayıtlara yansıdı.

Öte yandan leylek sürülerinin rüzgardan dolayı zaman zaman ani yön değişiklikleri yapmasının da uçaklar için tehlikeyi artırdığı belirtildi.