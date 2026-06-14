Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapatıldı

İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapatıldı

14.06.2026 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapatıldı

İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşası kapsamındaki sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları sebebiyle, Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak hizmete ara veriyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi duyuruya göre; Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14 Haziran Pazar (00.01) ile 18 Haziran Perşembe (23.59) tarihleri arasında kesintisiz olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuların seyahat planlamalarını bu tarih aralığını dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hat, yeni durakların eklenmesiyle birlikte 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak.

Image

HAT ÜZERİNDEKİ MEVCUT VE YENİ İSTASYONLAR

M11 hattı üzerinde faaliyette olan istasyonlar sırasıyla şunlar:

  1. Gayrettepe (Metrobüs-Zincirlikuyu)
  2. Kağıthane
  3. Üniversite-Hasdal
  4. Kemerburgaz
  5. Göktürk
  6. İhsaniye
  7. İstanbul Havalimanı
  8. Kargo Terminali
  9. Taşoluk
  10. Arnavutköy Hastane

19 Haziran’da açılacak olan duraklar:

  1. Fenertepe
  2. Kayaşehir
  3. Olimpiyatköy
  4. Halkalı Stadı
  5. Halkalı
İlgili Konular: #çalışma #İstanbul metrosu

İlgili Haberler

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında teknik arıza yaşandı. Metro İstanbul'dan, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.
Beylikdüzü metrobüste başlayan 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında
Beylikdüzü metrobüste başlayan 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti: Baba ve oğlu gözaltında İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi A.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı.
İstanbul'da metrobüs durağında 1 kişinin öldürülmesi: Şüphelilerden biri tutuklandı
İstanbul'da metrobüs durağında 1 kişinin öldürülmesi: Şüphelilerden biri tutuklandı Beylikdüzü'nde metrobüs durağında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.