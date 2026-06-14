İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapatıldı

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi duyuruya göre; Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14 Haziran Pazar (00.01) ile 18 Haziran Perşembe (23.59) tarihleri arasında kesintisiz olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması adına yolcuların seyahat planlamalarını bu tarih aralığını dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hat, yeni durakların eklenmesiyle birlikte 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak.

HAT ÜZERİNDEKİ MEVCUT VE YENİ İSTASYONLAR

M11 hattı üzerinde faaliyette olan istasyonlar sırasıyla şunlar:

Gayrettepe (Metrobüs-Zincirlikuyu) Kağıthane Üniversite-Hasdal Kemerburgaz Göktürk İhsaniye İstanbul Havalimanı Kargo Terminali Taşoluk Arnavutköy Hastane

19 Haziran’da açılacak olan duraklar: