M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Olay, saat 13.15 sıralarında M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan konu hakkında, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.