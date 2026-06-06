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M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

6.06.2026 17:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi DHA
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M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında teknik arıza yaşandı. Metro İstanbul'dan, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.
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Olay, saat 13.15 sıralarında M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı.

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YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan konu hakkında, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

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