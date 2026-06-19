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İstanbul Havalimanı'nda yakalanmışlardı: 21 hanutçu adliyeye sevk edildi

İstanbul Havalimanı'nda yakalanmışlardı: 21 hanutçu adliyeye sevk edildi

19.06.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Havalimanı'nda yakalanmışlardı: 21 hanutçu adliyeye sevk edildi

İstanbul Havalimanı'nda, yolculara taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilerek gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlık ekipler, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Havalimanı’nda hanutçulara yönelik 16 Haziran'da operasyon yapmıştı.

Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirilmişti.

Göz altına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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