İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: Camdan fırlayan 20 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı yolunda otomobille seyreden 20 yaşındaki Tamer Bilici, bariyerlere çarpıp takla attı. Kullanılamaz hale gelen aracın camından fırlayan Bilici, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Bilici'nin emniyet kemeri takmadığı ve işe yetişmek için süratli seyrettiği iddia edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk-Yassıören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç takla atarak kullanılmaz hale gelirken, emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç ön camdan yola fırladı.
CAMDAN YOLA FIRLADI
Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRATLİ GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kullanılamaz hale gelen araç ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Bilici'nin işe yetişmek için süratli gittiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılan genç, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin memleketi olan Hakkari Yüksekova’da toprağa verileceği öğrenildi.
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