İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:30
İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa bir süre uçuş operasyonları dururken, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

2 PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi


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İstanbul Havalimanı Yıldırım

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