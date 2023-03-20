İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçak flap arızası yaptı, kalkış ertelendi
THY'nin İstanbul-Sofya seferini gerçekleştiren yolcu uçağında yaşanan flap arızası nedeniyle kalkış, başka bir uçakla gecikmeli olarak yapıldı.
THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi.
YOLCULAR TEKRAR TERMİNALE ALINDI
Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.
FLAP NEDİR?
Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.
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