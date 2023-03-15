THY'den 'sefer iptali' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda yapılacak grevden dolayı 16-17 Mart tarihleri arasında planlanan bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 20:56
THY'den 'sefer iptali' açıklaması
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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 16 ve 17 Mart'ta planlanan bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Mart gecesi icra edilmesi planlanan TK 1529 İstanbul-Düsseldorf seferi ile 17 Mart tarihli TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, TK 1525 İstanbul-Düsseldorf, TK 1526 Düsseldorf-İstanbul, TK 1527 İstanbul-Düsseldorf, TK 1528 Düsseldorf-İstanbul, TK 7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf ve TK 7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.


THY uçuş uçuş iptali

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