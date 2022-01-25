'Fıkra bu kadar' diyerek paylaştı: Metin Uca'dan 'İstanbul Havalimanı' tepkisi
Erdoğan’ın talimatı üzerine kar yağışının yaşandığı İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’na indi. Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, dün yüzlerce kişinin mağdur olduğu İstanbul Havalimanı'nı 'Fıkra bu kadar' diyerek eleştirdi.
Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul'da hayat
durma noktasına geldi. İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini
artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı
üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı
İstanbul'a geldi.
BAKANLAR ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNDİ
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar
yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Ankara'dan uçakla gelip Atatürk
Havalimanı'na ulaştı.
Dün İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yüzlerce insanın
ardından; Bakanların iniş için Atatürk Havalimanı’nı tercih etmesi eleştiri
konusu oldu.
METİN UCA’DAN ‘İSTANBUL HAVALİMANI’ TEPKİSİ
Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca,
Twitter'dan yaptığı paylaşımla söz konusu durumu eleştirdi.
‘Fıkra bu kadar’ diyen Uca, “Ülkenin Ulaştırma Bakanı, ÇED
raporları gözardı edilen, tüm sulak bölgeleri ‘birikinti’ diye değiştirilip
katledilen yeni havalimanına uçakla inemeyip, dünyanın en iyi 5 havalimanı iken
pistinin ortasına hastane yapılan Atatürk Havalimanı 05-23 yedek pistine indi”
ifadelerini kullandı.
Uca’nın paylaşımı şu şekilde:
Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019'da yolcu taşımacılığına
kapatıldıktan sonra özel amaçla kullanılmaya başlanmıştı. Atatürk
Havalimanı’nın yerine ise İstanbul Havalimanı kullanılmaya başlanmıştı.
Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı, faaliyette olduğu dönemde
altına kadar gelen metro hattı sayesinde halka farklı ulaşım seçenekleri
sunuyordu.
ÇÖKME YAŞANDI
Dün pek çok yurttaş, kar yağışında yolların kapanmasından
dolayı dün İstanbul Havalimanı’nda mahsur kaldı.
Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda
Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve
fırtına nedeniyle çökme oluştuğunu bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.
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