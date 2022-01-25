'Fıkra bu kadar' diyerek paylaştı: Metin Uca'dan 'İstanbul Havalimanı' tepkisi

25 Ocak 2022 Salı, 13:04

Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

BAKANLAR ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNDİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Ankara'dan uçakla gelip Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Dün İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yüzlerce insanın ardından; Bakanların iniş için Atatürk Havalimanı’nı tercih etmesi eleştiri konusu oldu.

METİN UCA’DAN ‘İSTANBUL HAVALİMANI’ TEPKİSİ

Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla söz konusu durumu eleştirdi.

‘Fıkra bu kadar’ diyen Uca, “Ülkenin Ulaştırma Bakanı, ÇED raporları gözardı edilen, tüm sulak bölgeleri ‘birikinti’ diye değiştirilip katledilen yeni havalimanına uçakla inemeyip, dünyanın en iyi 5 havalimanı iken pistinin ortasına hastane yapılan Atatürk Havalimanı 05-23 yedek pistine indi” ifadelerini kullandı.

Uca’nın paylaşımı şu şekilde:

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019'da yolcu taşımacılığına kapatıldıktan sonra özel amaçla kullanılmaya başlanmıştı. Atatürk Havalimanı’nın yerine ise İstanbul Havalimanı kullanılmaya başlanmıştı.

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı, faaliyette olduğu dönemde altına kadar gelen metro hattı sayesinde halka farklı ulaşım seçenekleri sunuyordu.

ÇÖKME YAŞANDI

Dün pek çok yurttaş, kar yağışında yolların kapanmasından dolayı dün İstanbul Havalimanı’nda mahsur kaldı.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme oluştuğunu bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.