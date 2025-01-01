İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: 17 Nisan'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan’da hayata geçirilecek yeni projeyi duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: 17 Nisan'da başlıyor
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:57

2024 yılında ulaştırma alanında gerçekleştirilen projeleri değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni projelere ilişkin de konuştu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda uygulanacak yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu. Üç paralel pistin eş zamanlı olarak kullanılabileceği projede, aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi sağlanacak.

AVRUPA’DA İLK KEZ UYGULANACAK

Uygulamanın Avrupa’da bir ilk olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni sistemin 17 Nisan’da devreye alınacağını duyurdu.

ÜÇLÜ PİST SİSTEMİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki üçlü paralel pist sistemine ilişkin “Bu yenilikle İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

2025 ULAŞIM HEDEFLERİNDE NELER VAR?

2025 yılı hedeflerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, yol projelerinde toplam 30 bin 18 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, hızlı tren projeleri ve yeni liman yatırımlarına dikkat çekti.


Etiketler: #İstanbul Havalimanı #Abdülkadir Uraloğlu

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