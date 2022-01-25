Son dakika | İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar başladı
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların başladığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle dün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurmuştu.
İstanbul Havalimanı'nda çalışmaları yerinde denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor" diye konuştu.
"UÇAKLARI TEK TEK ÇIKARTTIK"
İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Aycı, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirterek, "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" dedi
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