İstanbul için 'turuncu' alarm! İstanbul Valiliği '3 saatlik periyoda dikkat' diyerek uyardı!
İstanbul’da etkisini gösteren ve önümüzdeki saatlerde de süreceği öğrenilen sağanak yağış konusunda İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 11, 2023
??Önümüzdeki 3 saatlik periyotta #İstanbul il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ??
??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
??https://t.co/lU6fTVW5tu pic.twitter.com/q3qP1qCWaY
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- Atatürk'e hakaret eden dönerciye gözaltı
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler
- Bu iş Fatma Hanım'ın yapacağı iş değil...
- İYİ Parti'de istifa depremi