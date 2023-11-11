İstanbul için 'turuncu' alarm! İstanbul Valiliği '3 saatlik periyoda dikkat' diyerek uyardı!

İstanbul’da etkisini gösteren ve önümüzdeki saatlerde de süreceği öğrenilen sağanak yağış konusunda İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:03
İstanbul için 'turuncu' alarm! İstanbul Valiliği '3 saatlik periyoda dikkat' diyerek uyardı!
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İstanbul Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.


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