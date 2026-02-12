İstanbul İtfaiyesi'ne 578 taze kan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Temel İtfaiye Er Eğitimi”ni tamamlayan 78’i kadın, 500’i erkek olmak üzere, toplam 578 yeni itfaiyeci için Cebeci Spor Kompleksi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan düzenlenen mezuniyet töreninde, itfaiyeci duası edilip, çeşitli spor gösterileri sergilendi. Törende, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak da birer konuşma yaptı. Konuşmasına; seçilmiş İBB Başkanı, CHP’nin ve 25,1 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den yeni mezun itfaiyecilere yolladığı selamı ileten Aslan, “Biliyorum ki bugün burada olmayı çok isterdi. Ama inanıyorum ki çok yakında özgürlüğüne kavuşacak ve buluşacağız,” dedi.

ASLAN: KAHRAMANLARIMIZ, 2019-2025 YILLARI ARASINDA TOPLAM 536 BİN 246 İTFAİ OLAYA KOŞTU

Yeni mezun itfaiyecilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Aslan, “İstanbul İtfaiyesi, nerede bir felaket olsa ilk koşanlarımız, yardıma ihtiyacı olana ilk elini uzatanlarımızdır. Kahramanlarımız nice hayat kurtardı, nice hayata dokundu, herkesin hayır duasını aldı. Yazın, milletçe hepimizi kahreden orman yangınlarında ormanlarımızı korudu. Depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza umut oldu. 6 Şubat depremlerinde Genel Başkanımız Özgür Özel ile deprem bölgesinde birlikteydik. 3 yıl geçmesine rağmen hala depremzede vatandaşlarımız, İstanbul İtfaiyesine dua ediyorlar. İtfaiyecilerimizden söz ederken gözlerinin içi gülüyordu. Hala İstanbul İtfaiyesi’nin kahramanlığı konuşuluyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız,” diye konuştu. Aslan, “Kahramanlarımız, sadece 2025 yılında İstanbul’da, 25.729 yangın olmak üzere, 159 sel/su baskını, 10.390 güvenlik tedbirleri, 25.699 can kurtarma ve 23.937 diğer itfaiye çıkışları dâhil olmak üzere, toplam 85.914 itfai olaya müdahale etti. 2019-2025 yılları arasında kahramanlarımız, toplam 536 bin 246 itfai olaya koştu,” bilgilerini paylaştı.

PERSONEL ALIMLARIMIZI TAMAMEN ŞEFFAF YAPTIK

“Sadece İstanbul’da değil, ülkemizin dört bir yanında kimin yardıma ihtiyacı varsa, tüm gücümüzle yanlarına koştuk,” diyen Aslan, şunları söyledi:

“Kıymetli arkadaşlarım; Ekrem Başkan göreve gelir gelmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne liyakati getirdi. ‘Bu milletin her ferdi eşittir’ dedi. İBB’nin kapılarını milletine, İstanbullulara ve hizmet etmek isteyen herkese açtı. Personel alımlarımızı tamamen şeffaf yaptık. Sınavlar, halkımızın gözü önünde gerçekleştirildi. Kimseyi siyasi görüşüne, dinine, memleketine, doğduğu yere, cinsiyetine göre ayırmadık, ayırmıyoruz, ayırmayacağız. Çünkü, bizim için birinci öncelik, İstanbul'a hizmet etmek. Kim İstanbul'a hizmet etmek istiyorsa, İBB’nin kapıları sonuna kadar onlara açıktır. Ve açmaya devam edeceğiz. 2019 yılından bu yana kadın, erkek kavramı bizim artık kitabımızdan, lügatımızdan çıkmıştır. Kim İstanbul'a hizmet ediyorsa, biz ona teşekkür ediyoruz ve kapılarımızı açtık.”

“KADINLAR, İTFAİYECİ OLUR MU? OLUYORLAR. OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLUR MU? OLUYORLAR. VAPUR KAPTANI OLUR MU? OLUYORLAR”

“İşte gördüğünüz gibi kız kardeşlerimiz, ablalarımız, yol arkadaşlarımız bizlerle beraber. Kadınlar, itfaiyeci olur mu? Oluyorlar. Otobüs şoförü olur mu? Oluyorlar. Vapur kaptanı olur mu? Oluyorlar. Ve görevlerini başarıyla yürütüyorlar. Çünkü biz, Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlarıyız. Çünkü biz, asla bir kadının bizi doğurduğunu ve yetiştirdiğini unutmayanlarız. Sizler de bu göreve tamamen kendi emeğinizle, alın terinizle ve başarılarınızla ve liyakatinizle geldiniz. Yazılı ve uygulama sınavlarından geçerek, bileğinizin hakkıyla seçildiniz. Sizler de bu kutsal göreve başlayacaksınız. Hepinizin canla başla çalışacağına, yeni kahramanlık hikayeleri yazacağınıza yürekten inanıyorum. Her biriniz halkımızın umudu, İstanbul'un yardım eli olacaksınız. Allah sizi kazadan beladan korusun. Ayağınıza taş değmesin. Hepinizi kutluyorum.”

EĞİTİMLERİ 3,5 AY SÜRDÜ

İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Temel İtfaiye Er Eğitimi, 6 Ekim 2025’te başlayıp, 23 Ocak 2026’da tamamlandı. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen ders içeriklerine uygun olarak planlanan eğitim programı, 560 saat olarak uygulandı ve yaklaşık 3,5 aylık bir sürede gerçekleşti. Eğitim sürecine 78’i kadın, 500’i erkek olmak üzere, toplam 578 aday memur itfaiyeci katıldı. Aday personele; İtfaiyeci Güvenliği, Yangına Müdahale Ekipmanları, Yangına Müdahale Teknikleri, Yangında Arama Kurtarma, Kurtarma Ekipmanları, Kurtarma Becerileri, İtfaiye Araçları, Trafik Kazalarına Müdahale, Tehlikeli Maddeler ve Orman Yangınları başta olmak üzere, meslek hayatları boyunca karşılaşabilecekleri birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.