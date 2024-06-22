Kavşakta zincirleme kaza: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 10:21
Kavşakta zincirleme kaza: 5 yaralı
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Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi Kavşağında, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Münevver Ç. yönetimindeki 44 NA 619 plakalı otomobil, Muammer B. yönetimindeki 05 LD 090 plakalı otomobile ardından da servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediye İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada otomobil sürücüsü Muammer B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Sebahat B., Müberra B., Ayşegül A. ve Melihat A. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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