İstanbul Maltepe'de 'kaçak sigara' operasyonu

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de seri makaron üretimi ile satışının yapıldığı adrese dün gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 190 bin 40 dolu makaron, 96 bin 600 boş makaron, 8 makaron doldurma makinesi, 12 buçuk kilogram tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değerinin yaklaşık bir milyon olduğu öğrenildi.

Operasyonda ayrıca S.D. isimli kişi de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

36 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli S.D.'nin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 15 bin lira para cezası ve gasp suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.