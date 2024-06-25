İstanbul Maltepe'de 'kaçak sigara' operasyonu

Maltepe'de polis ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticareti yapan adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken 286 binin üzerinde dolu ve boş makaron, 8 makaron doldurma makinesi, 12 buçuk kilogram tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değerinin yaklaşık bir milyon olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:38
İstanbul Maltepe'de 'kaçak sigara' operasyonu
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de seri makaron üretimi ile satışının yapıldığı adrese dün gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 190 bin 40 dolu makaron, 96 bin 600 boş makaron, 8 makaron doldurma makinesi, 12 buçuk kilogram tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değerinin yaklaşık bir milyon olduğu öğrenildi.

Operasyonda ayrıca S.D. isimli kişi de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

36 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli S.D.'nin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 15 bin lira para cezası ve gasp suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Maltepe haberleri

İlgili Haberler

İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı

İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı
Uzmanlar 'depreme çözüm' için Maltepe’de buluştu: 'Maltepe kentsel dönüşümde öncü olacak'

Uzmanlar 'depreme çözüm' için Maltepe’de buluştu: 'Maltepe kentsel dönüşümde öncü olacak'
Maltepe’de kaçan boğa sahibini yerde sürükledi

Maltepe’de kaçan boğa sahibini yerde sürükledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler