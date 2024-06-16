Maltepe’de kaçan boğa sahibini yerde sürükledi
Maltepe'de sahibinin elinden kurtulan boğa ortalığı birbirine kattı. Boğa kaçarken kuyruğundan yakalayan sahibini bir süre yerde sürükledi.
Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde boğa, kesim için kamyonete alındığı sırada sahiplerinin elinden kaçtı.
Caddedeki araçların arasında koşan boğayı sahibinin yanı sıra çevredekiler de yakalamak için seferber oldu.
Bir süre boğanın kuyruğundan yakalayan kişi yerde sürüklenmekten kurtulamadı.
Sahibi ve çevredekiler tarafından yakalanamayan boğa kaçarak caddeden uzaklaştı.
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