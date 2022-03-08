İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün Anadolu yakası yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 6 kişi hakkına yakalama kararı çıkartıldı.



Bu kişilerin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

2018 ile 2021 yılları arasında başka kişilere ait hat kullanarak birbirleriyle yoğun iletişim halinde oldukları tespit edilen ve örgütün güncel yapısında faaliyette bulundukları düşünülen biri aktif görevde ve 2’si ihraç olmak üzere 3 öğretmen, biri ihraç infaz koruma memuru ve 2 sivil olmak üzere 6 şüpheliden 3’ü yakalandı.