Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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