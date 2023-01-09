Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:25
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


FETÖ/PDY fetö konya

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