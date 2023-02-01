İstanbul merkezli 4 ilde kaçak 'elektronik cihaz' operasyonu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:58

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:59

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri elektronik malzemeleri piyasaya süren şüpheliler olduğunu belirledi. Çalışmaları derinleştiren polis, 12 şüpheliye ulaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler İstanbul, Ankara, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 13 bin 40 kulaklık, 624 saç şekillendirici, 671 akıllı kol saati, 780 şarj başlığı, 475 su ısıtıcı, 16 akıllı cep telefonu ile 64 bin mouse ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler gümrük müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.