İstanbul merkezli 5 ilde 'sanal bahis' operasyonu

Yasadışı sanal bahisten elde edilen gelirleri yurtdışına çıkardıkları iddia edilen 17 şüpheli hakkında 5 ilde operasyon düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:10
İstanbul merkezli 5 ilde 'sanal bahis' operasyonu
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar ve emniyetin yaptığı çalışmalar kapsamında sanal bahis suçundan elde edilen gelirin oyunculardan toplanıp yurtdışına çıkarılması noktasında finans grubu isimli yapılar kurulduğu belirlendi.

Bu yapılanma içerisinde çevrimiçi ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin altyapılarının da örtülü şekilde kullanıldığı belirlendi.

Bu kapsamda sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu grubu olarak anılan yapıyla ilişkili toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.


sanal bahis Operasyon

İlgili Haberler

81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 77 gözaltı

81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 77 gözaltı
İstanbul'un 9 ilçesinde yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı!

İstanbul'un 9 ilçesinde yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı!
Bahis oynayan futbolcu Ivan Toney'nin cezası belli oldu!

Bahis oynayan futbolcu Ivan Toney'nin cezası belli oldu!

En Çok Okunan Haberler