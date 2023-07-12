İstanbul merkezli 5 ilde 'sanal bahis' operasyonu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar ve emniyetin yaptığı çalışmalar kapsamında sanal bahis suçundan elde edilen gelirin oyunculardan toplanıp yurtdışına çıkarılması noktasında finans grubu isimli yapılar kurulduğu belirlendi.

Bu yapılanma içerisinde çevrimiçi ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin altyapılarının da örtülü şekilde kullanıldığı belirlendi.

Bu kapsamda sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu grubu olarak anılan yapıyla ilişkili toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.