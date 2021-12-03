İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu
DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarma ve polisin İstanbul merkezli olmak üzere toplam 7 ilde düzenlediği ortak operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 Ekim tarihinde bir operasyon düzenlendi.
Bu operasyonda gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edildi.
7 İLDE OPERASYON
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
25 GÖZALTI
Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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