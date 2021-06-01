İstanbul'da 'DHKP/C operasyonu' kamerada! 7 gözaltı

01 Haziran 2021 Salı, 10:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam saat 23.00'de DHKP/C'nin mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheliye yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Adreslere düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan, adreste bulunamayan 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirdi.