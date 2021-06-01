İstanbul'da 'DHKP/C operasyonu' kamerada! 7 gözaltı
İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik 8 adrese gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam saat 23.00'de DHKP/C'nin mahalli alanlarda sözde milis yapılanmalarında faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheliye yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Adreslere düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Öte yandan, adreste bulunamayan 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilirdi.
Video Haberler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
En Çok Okunan Haberler
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- Nestle'nin şirket içi yazışmaları ifşa oldu
- 'Ciddi oranda tehlike arz ediyor!'
- Dikkat! Meteoroloji saat verdi