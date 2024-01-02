İstanbul merkezli casusluk operasyonu: ‘İsrail istihbarat servisi için…’

İsrail istihbarat servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:16
İstanbul merkezli casusluk operasyonu: ‘İsrail istihbarat servisi için…’
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. 

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. 

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. 


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