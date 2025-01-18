İstanbul Otogarı'nda sahte 98 bin 500 dolar yakalandı!

Büyük İstanbul Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 kişiden birinin üzerinde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirildi. Sahte dolarların matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'na ait olduğu ve Kahramanmaraş'a götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Otogarı'nda sahte 98 bin 500 dolar yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:27

Büyük İstanbul Otogarı'nda geçen günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine Bilal Kapıcıoğlu (21) ile Murat Özgenç (45) adlı kişileri durdurdu.

Ekipler gerçekleştirdikleri üst aramasında Özgenç'in üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadede sahte dolarların matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'na (46) ait olduğunu söyledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'nu da gözaltına alan ekipler, paranın Kahramanmaraş'a götürüleceğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal Kapıcıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken Yusuf Kapıcıoğlu ile Murat Özgenç tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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