İstanbul Pendik’te 22 yaşındaki genç intihar etti: 'Mavi Balina' ayrıntısı dikkat çekti...

İstanbul Pendik’te 22 yaşındaki genç, 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 07:39
İstanbul Pendik’te 22 yaşındaki genç intihar etti: 'Mavi Balina' ayrıntısı dikkat çekti...
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Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TELEFONUNDA 'MAVİ BALİNA' OYUNU BULUNDU

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor.

Çakmak’ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.


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