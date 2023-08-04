İstanbul Pendik'te kadın cinayeti: Çocuğu her şeyden habersiz parkta oynadı...

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:32

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:33

İstanbul'daki olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.

ÇOCUĞU PARKTA OYNADI...

Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Hayatını kaybeden kadın ile erkeğin yakınları da site önüne gelerek gözyaşı döktü, feryat etti. İncelemelerin ardından kadın ile erkek cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.