Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kütahya’da, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Muavin, araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 08:17

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında feci bir kaza yaşandı. Antalya’nın Alanya ilçesinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Ali Osman Y. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsün ön kısmında sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kütahya #kaza #yolcu otobüsü

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