İstanbul polisi, Comanchero suç örgütünün lüks araçlarını kullanacak

Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 24.12.2023 - 09:53

Avustralya doğumlu Hakan Ayık’ın yönettiği Comanchero suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda birbirinden lüks araçlara da el konmuştu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, suç örgütünün Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover L460, Porsche Taycan Turbo ve son model Mercedes, BMW, Audi markalarının da arasında olduğu 21 lüks aracı artık polisin oldu.

TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON TL

Piyasa değeri 100 milyon TL’den fazla olan araçlar, İçişleri Bakanlığı’nın girişimi ve alınan adli bir kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün envanterine kaydedildi.

Pendik’teki bir depoya konulan otomobiller beyaz renkle kaplandı. Üzerlerine polis etiketleri yapıştırıldı. Siren ve tepe lambaları monte edildi. Araçların önümüzdeki günlerde İstanbul sokaklarında göreve çıkarılacağı belirtildi.