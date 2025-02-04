İstanbul Sarıyer'de otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:42

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:06

Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde 00.00 sıralarında Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 BR 4354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon yitirmesi sonucu karşı yönden gelen 34 NP 7013 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER SIKIŞTI

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücüler bulundukları yerde sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücüleri, sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan iki sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.