İstanbul Silivri'de oto galeride patlama: İnceleme başlatıldı

Silivri'de oto galeride sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:13
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Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesindeki bir oto galeride sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle, itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Patlama sonrası çıkan yangını, ekipler oto galerideki otomobillere sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.


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