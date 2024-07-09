Silivri’de geri dönüşüm fabrikasında patlama!

Silivri Değirmenköy’deki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın neticesinde fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 08:23
Silivri’de geri dönüşüm fabrikasında patlama!
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Olay, sabah 04.30 sularında Silivri Değirmenköy’deki bir geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen şekilde yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Patlamanın hemen ardından çıkan yangında alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay mahaline Silivri İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını çevrede bulanan fabrikalara sıçramadan söndürdü. 

Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 


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