Silivri'de otluk alanda başlayan yangın büyüdü: Müdahaleler sürüyor

İstanbul Silivri’de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yurttaşlar yangından kaçmak isterken kazaya sebep oldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:41
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Edinilen bilgiye göre, Silivri Gazitepe Mahallesi’nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki yurttaşları da tehdit etti.

Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan yurttaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı.

Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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