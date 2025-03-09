İstanbul Şişli'de 3 günlük 'eylem yasağı' kararı!
Şişli Kaymakamlığı, bazı marjinal grupların sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz gösteri yapma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini ve bu tür izinsiz toplantı, eylem ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan basın açıklamasında, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bu tür izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda, Şişli ilçesinde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."
Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.— Şişli Kaymakamlığı (@SisliKaymakam) March 8, 2025
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/F1WSU9FrWQ
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