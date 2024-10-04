İstanbul Şişli'de dehşet anları: Yol verme kavgasında 'silah' çekti!

Şişli'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasında sürücülerden biri, silahla diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul Şişli'de dehşet anları: Yol verme kavgasında 'silah' çekti!
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DHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:32

Bomonti'de dün öğlen saatlerinde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücüler birbirlerine saldırdı.

SİLAHLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kavga sırasında taraflardan biri aracından silahını alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı, o sırada diğer vatandaşların araya girdiği, taraflardan birinin araçtan silahını alıp diğerinin üstüne yürüdüğü anlar yer alıyor.


Etiketler: #Şişli #kavga

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