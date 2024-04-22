İstanbul Şişli'de korkunç olay: Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 00:31

Güncelleme: 22.04.2024 - 00:32

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı.

Olayı gören yurttaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BEŞ GÜNDE İKİNCİ İNTİHAR

Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü yine aynı Alışveriş Merkezi'nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.