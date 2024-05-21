İstanbul sokaklarında başıboş maymun görüldü

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:40

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:40

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih'te meydana geldi.

Balat'ta bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun yurttaşların dikkatini çekti.

Bazı yurttaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı yurttaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı.

Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.

