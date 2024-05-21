İstanbul sokaklarında başıboş maymun görüldü
İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, yurttaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih'te meydana geldi.
Balat'ta bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun yurttaşların dikkatini çekti.
Bazı yurttaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı yurttaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı.
Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.
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