İstanbul Sultangazi'de eve silahlı saldırı: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir eve silahla ateş edip kaçan 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de eve silahlı saldırı: 6 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:51

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Şubat'ta Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'taki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Evin pencerelerine 4 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, çevrede yapılan incelemede 10 boş kovan buldu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin araçla gelerek eve silahla ateş ettikleri anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #Sultangazi #saldırı

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