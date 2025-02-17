İstanbul Sultangazi'de eve silahlı saldırı: 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:51

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:51

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Şubat'ta Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'taki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Evin pencerelerine 4 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, çevrede yapılan incelemede 10 boş kovan buldu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin araçla gelerek eve silahla ateş ettikleri anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.