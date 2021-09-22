Aşı karşıtı açıklamalar yapan Dr. Ümit Aktaş'a yaptırım
İstanbul Tabip Odası, aşı karşıtı açıklamalar yapan Dr. Ümit Aktaş'a geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi.
İstanbul Tabip Odası, özellikle sosyal medya üzerinden Covid-19 aşılarına karşı yaptığı yorumlarla tepki çeken Dr. Ümit Aktaş hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Aktaş için 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verildi. Cezanın Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu’nda görüşülmesi ve karara bağlanması gerekiyor.
Dr. Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuyla kararı kendi paylaştı. Aktaş, daha önce TTB yönetimine aday olacağını açıkladığı için cezalandırıldığını öne sürdü.
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