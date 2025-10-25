İstanbul Tabip Odası'ndan TELE1'e kayyum atanmasına tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 12:35:00
Haber Merkezi
İstanbul Tabip Odası, TELE1 Televizyonuna kayyum atanmasını tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Tele 1'e kayyım atanması, toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve ardından da kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), sosyal medya hesabı X’ten bu karara tepki gösterdi.

"TOPLUMUN HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK BİR MÜDAHALE"

"TELE 1'e kayyum atanması, toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken Tele 1'e kayyım atanması ve kayyum heyetinin haber bülteni canlı yayınını keserek yaptığı müdahale yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili ve hukuksuz bir ceza anlamına gelmektedir. Bu müdahale Anayasal bir hak olan basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün ve demokratik değerlerin siyasi iktidar tarafından çiğnenmesinin bir örneğidir.

Biz dün olduğu gibi bugünde, her türlü baskının, antidemokratik uygulamanın karşısında, hak ve özgürlükleri savunanların yanında olacağız. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

#kayyum #İstanbul Tabip Odası #TELE1

