Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan TELE1’e kayyum kararına tepki!

TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Son olarak, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından kayyum kararına ilişkin bir paylaşım yaptı.

"ÖZGÜR BASIN, ÇAĞDAŞ TOPLUMLARIN AYNASIDIR"

Paylaşımında 'basın özgürlüğü' vurgusu yapan Sandal, şunları kaydetti:

"Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür!

Kanal sahibi suçluysa ve adalet önünde hüküm giyerse elbette cezasını çeksin ama evine ekmek götüren gazetecilerin işlerinden olması, özgürce haber yapamaması ülkemizin imajı ve geleceğimiz açısından düşündürücü!

Özgür basın, çağdaş toplumların aynasıdır."