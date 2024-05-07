İstanbul Tabip Odası paylaştı: ‘10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor’

İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, 10 dakikada 3-4 hastaya randevu verildiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

“MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz;

Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır.”

MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz;

Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır. @drfahrettinkoca https://t.co/FzcJV9glsj