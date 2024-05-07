İstanbul Tabip Odası paylaştı: ‘10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor’
İstanbul Tabip Odası, 10 dakikada 3-4 hastaya randevu verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada “Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır” dendi.
İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, 10 dakikada 3-4 hastaya randevu verildiğini duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:
“MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz;
Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır.”
MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz;— İstanbul Tabip Odası (@istabip) May 7, 2024
Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır. @drfahrettinkoca https://t.co/FzcJV9glsj
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Doktorundan Türkan Şoray'a uyarı: 'Bahçede bile yürüme'
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Siyasette 'yumuşama' temasları