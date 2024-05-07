İstanbul Tabip Odası paylaştı: ‘10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor’

İstanbul Tabip Odası, 10 dakikada 3-4 hastaya randevu verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada “Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır” dendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:51
İstanbul Tabip Odası paylaştı: ‘10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor’
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İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, 10 dakikada 3-4 hastaya randevu verildiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi: 

“MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz; 

Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır.”


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