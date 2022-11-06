İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen Raşit Akkoç yönetimindeki 59 AAN 717 plakalı otomobil, Bağcılar İstoç mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların bazıları çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken bazıları da sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aynı aileden 2'si çocuk 6 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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