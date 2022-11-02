Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'nın Emet ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Emet-Hisarcık yolunda meydana geldi. Hisarcık yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BJF 84 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sezer Şen'in kullandığı (29) yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada sürücüler ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Safiye Korkmaz (75), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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