İstanbul trafiğinde 30 Ağustos etkisi: Sabah saatlerinde yollar boş kaldı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı.
30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle de yollarda araç yoğunluğu görülmedi.
Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
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