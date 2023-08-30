İstanbul trafiğinde 30 Ağustos etkisi: Sabah saatlerinde yollar boş kaldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:44
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30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı.

30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle de yollarda araç yoğunluğu görülmedi.

Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. 


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30 Ağustos Trafik

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