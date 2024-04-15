İstanbul trafiğinde ilginç anlar kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilin lastiği yerinden çıktı. Lastik herhangi bir kazaya neden olmazken, Arnavutköy'de ise bir yurttaş trafiğe atla çıktı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:49
Abone Ol google-news

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.

Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.

Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.

Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen yurttaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.


Trafik haberleri Kamera haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı

Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu
Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şişli’de film gibi olay kamerada: ‘Rambo Berk’ olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz hırsızı yakalayıp bağladı

Şişli’de film gibi olay kamerada: ‘Rambo Berk’ olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz hırsızı yakalayıp bağladı
Merkez Bankası’ndan şok bilanço: 2023’te tarihi zarar!

Merkez Bankası’ndan şok bilanço: 2023’te tarihi zarar!
Denizli'de yeni seçilen CHP'li başkan AKP döneminin borçlarını dev panoya astı!

Denizli'de yeni seçilen CHP'li başkan AKP döneminin borçlarını dev panoya astı!
The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı

The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı
Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’

Yurttaşa 'sabır', AKP'li vekile 'ıstakoz': ‘Afiyet olsun Şebnem Hanım, hesap ne geldi?’
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya yorumu sosyal medyayı salladı: “Göğüsler silikon olmasaydı keşke”

Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya yorumu sosyal medyayı salladı: “Göğüsler silikon olmasaydı keşke”