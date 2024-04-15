İstanbul trafiğinde ilginç anlar kamerada
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobilin lastiği yerinden çıktı. Lastik herhangi bir kazaya neden olmazken, Arnavutköy'de ise bir yurttaş trafiğe atla çıktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yerinden çıktı.
Lastik, arkadan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra bir süre yolda ilerledi.
Yerinden çıkan lastik şans eseri herhangi bir kazaya neden olmadı.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda ise bir kişi atla trafiğe çıktı.
Araçların yanında uzun süre atla ilerleyen yurttaş diğer sürücülerin cep telefonu kamearası tarafından kaydedildi.
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