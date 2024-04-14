Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu
Şeker Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, araç yoğunluğu yaşanıyor.
Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Şeker Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı.
Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenlerin, İstanbul'a dönüşü sürüyor. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ve jandarma ekipleri, kavşakta tedbir alıp trafik akışını sağladı. Yetkililer, İstanbul yönüne doğru yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde artmasının beklendiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- Evren Barış Yavuz için karar verildi!