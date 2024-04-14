Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu

Şeker Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, araç yoğunluğu yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:57
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu
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Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Şeker Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı.

Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenlerin, İstanbul'a dönüşü sürüyor. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, kavşakta tedbir alıp trafik akışını sağladı. Yetkililer, İstanbul yönüne doğru yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde artmasının beklendiğini belirtti. 


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