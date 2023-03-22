İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi: Yoğunluk yüzde 90'ı geçti

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi. Özellikle Avrupa Yakası'nda her iki yönde trafik kilitlenirken saat 18'den sonra yoğunluk yüzde 90'ı aştı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 19:48
İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi: Yoğunluk yüzde 90'ı geçti
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Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.

AVRUPA YAKASINDA HER İKİ YÖNDE YOĞUN TRAFİK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece arasında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor.

Hadımköy Yolu Caddesi ve Avcılar-Haramidere bağlantı yolları ile yine D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki Basın Ekspres Caddesi'nde çift yönlü yoğunluk görülüyor.

Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu ise akıcı seyrediyor.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.51 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.


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