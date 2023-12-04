İstanbul trafiğinde yağışlı hava yoğunluğu: Durma noktasına geldi!

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, fırtına nedeniyle yurttaşlar yürümekte zorlandı. İş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:18
İstanbul trafiğinde yağışlı hava yoğunluğu: Durma noktasına geldi!
Abone Ol google-news

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

FIRTINA OLUMSUZ ETKİLEDİ!

Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk da dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Taksim'de yurttaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar rüzgâr nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi.


D-100 Fırtına İstanbul Metrobüs Trafik trafik yoğunluğu yoğunluk

İlgili Haberler

Haftanın ilk iş gününde... İstanbul'da trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde... İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul’da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da okulların yeniden açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu
Ulaşıma 'kar' engeli: Trafik durma noktasında!

Ulaşıma 'kar' engeli: Trafik durma noktasında!

En Çok Okunan Haberler