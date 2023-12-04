İstanbul trafiğinde yağışlı hava yoğunluğu: Durma noktasına geldi!
İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, fırtına nedeniyle yurttaşlar yürümekte zorlandı. İş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi.
İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.
FIRTINA OLUMSUZ ETKİLEDİ!
Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk da dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Taksim'de yurttaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar rüzgâr nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi.
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